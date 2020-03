Ants Nõmper: eriolukord – sõjavägi kätepesu kontrollima?

Tellijale

Need, kes niimoodi arutavad, ei ole ilmselt teadvustanud, milleks eriolukord ette on nähtud.

Ka lasteaedadesse ja koolidesse võivad ilma haigustunnusteta lapsed vabalt minna. Terviseameti soovitused on omal kohal, kuid need ei ole õiguslikult kohustuslikud. Tööandja peab looma võimalikult nakkusohutud tööolud nii töötajatele kui ka klientidele. Konkreetset mõõdupuud ei ole, mistõttu võib arvata, et töötajal tuleb jätkuvalt tööl käia ja tööandjal võimaldada töölkäimist. Loomulikult on teretulnud töötajate-tööandjate kokkulepped, kuid õiguslikust seisukohast ei ole see olukord, mis annaks õiguse töötamisest keelduda.