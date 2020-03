Virumaalegi kerkib kahekorruseline saun

Lammasmäe puhkekeskuse peremees Meelis Parijõgi rääkis, et leidis sauna Soomest. See võeti seal palkhaaval lahti, toodi Eestisse ja ehitati siin uuesti üles, kirjutas Virumaa Teataja. „Vedas, et sellise sauna leidsime. Selle omanikud olid meie õhinast nakatatud ja leidsid meile oma talu maadelt graniitplokid vundamendiks,” kõneles Parijõgi.