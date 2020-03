Seksi ja nalja saab alati liiga vähe!

Tellijale

«Jaa, kallis mees, siin on sulle vabadus, lase fantaasial lennata,» ütleb naine mesimagusalt. Mees ei suuda esiti oma õnne uskuda. Seejärel lasebki end vabaks. Ja nätaki!!! Sekund hiljem selgub, et naise pakutud vabadusel on väga ahtakesed piirid. Seda vabadust, kus ürgmees möllata saab, on umbes tikutopsi jagu. Lammuta aga! Aga nii kui kogemata vastu serva puutud või midagi naise stsenaariumi kohaselt valesti teed, saad valusa nätaka ära.

«Asjad, milles me ei räägi» on komöödia täpselt sellest. Kõik viis lugu paaridest, kelle seksielu ühel või teisel moel täiesti pekkis on, ägavad sama mure all: vaene mees on topitud olukorda, kus ta enam ei saa olla mees. Nii lihtne asi ongi. Pole vaja mingit tsirkust ega kõrvalisi abivahendeid, aga otseteest ei saaks pooltki nii naljakat filmi.

Küll me, naised, oleme meeste nüsimises osavad. Esialgu piirame milligrammi haaval tema vabadust: kus liikuda, kellega suhelda, mida öelda, kuidas öelda. Siis seame reeglid enda kohtlemisele. Kust puudutada, kuidas, millal ja kas üldse. Kui vaene mees valesti teeb, siis ei mingit halastust, kohe stepsel välja! Pidu läbi, ei mingit seksi, lähedust, austust ega armastust.

Nudime mehed tasahaaval ära ja siis pole ise rahul, kui mees ei eruta meid enam! Kuidas saakski Muumipapa, õnnetusehunnik või abitu podiseja naisel põlved nõrgaks võtta? Aga ükski ei võtnud endale sellist meest, me ise nudisime ja mudisime, ajapikku vormisime ta selliseks.

Umbes sellest kogu film räägibki. Aga lood on mõnusalt kergemeelselt kokku pillutatud, üllatustest tihedad, neid ma teile ei reeda, nii saate rohkem naerda.