Jaanus Kriisk astus EOK presidendirallilt kõrvale

«Otsus sündis viimase viie päeva sündmuste põhiselt. Jah, saan ametlikuks kandideerimiseks vajalikud 15-17 häält kokku, aga see on ka kõik. Mulle on saanud selgeks, et enamat ei tule ning selle häältearvuga presidendivalimiste esimeses hääletusvoorus kahe esimese hulka ja lõppvooru ei pääse. Olemaks konkurentsivõimeline peaks esimeses voorus saama vähemalt 30-35 häält. Tegemist on kaalutletud, pragmaatilise otsusega, mis tähendab ausust nii enda kui ka kõigi teiste asjasse puutuvate inimeste aja suhtes,» ütles Kriisk Postimehele.