Jaanus Remm: hanede heidutusjaht – poolt ja vastu

Tellijale

Möödunud kevadel toimunud hanede heidutusjahi katseprojekti tulemused näitasid, et surmav heidutus võib aidata linde põldudelt eemal hoida, kuid vahe tavapärase heidutusega on väike; tegeleda tuleks pigem hanedele sobivate looduslike peatuspaikade kaitsmise ja planeerimisega, et neid põldudelt eemale suunata.

Suured ja pikaealised linnud haned ja lagled, kes elavad 10–20 aastat ning toituvad rohttaimedest ja seemnetest, peatuvad oma kevadrändel Eestis, et puhata ja jõudu koguda. Kui ajalooliselt on haned rändepeatuseks valinud märgalad, ranna- ja lamminiidud, siis nüüd toituvad linnud peamiselt põldudel, kus leidub maitsvat talivilja orast ja äsja külvatud suviviljaseemet.

Sellel arvatakse olevat lisaks rammusale toidule põldudel kaks peamist põhjust. Ühelt poolt on poollooduslike niitude pindala kõvasti vähenenud, sest neid on haritud intensiivsemaks põllumajanduseks või lastud võsastuda. Rannaniite, mis hanedele rändepeatuseks hästi sobivad, oli eelmise sajandi keskel Eestis 290 ruutkilomeetrit; nüüd on sellest järel vaid viiendik. Teisalt on mitme haneliigi arvukus pärast 20. sajandi alguse ja keskpaiga madalseisu märkimisväärselt tõusnud. Näiteks suur-laukhane ja valge­põsk-lagle arvukus on Euroopas viimase poolsajandi jooksul rohkem kui kümne­kordistunud.