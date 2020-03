Olav Kreen: kevadjaht leevendaks hanerüüstet

Tellijale

Läbirändavate hanede arv on kõvasti kasvanud ja heidutamine ilma inimese osaluseta ei ole enam tõhus. Samas on kevad kiire aeg, kui kõik töötajad peavad nagunii mitmekordse koormusega põllutöid tegema.

Kevadjaht tooks leevendust. Me ei ütle, et see on üks ja ainus meetod, aga siiani ei ole keegi paremat välja pakkunud. Uuritud põldudel oli näha, et linnud ei kiirustanud naasma kohtadesse, mis võisid olla eluohtlikud. Seega on surmav heidutus efektiivsem, mõjudes kauem.