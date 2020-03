Riho Breivel: põlevkivi taandumine roheenergia ees vajab plaani

Tellijale

Kas Euroopa tegelik kavatsus on ikka suurelt väljahõigatud roheleppega planeeti puhtamaks muuta? Alternatiivne käsitlus ütleb hoopis, et regulatsioonide kaudu püüab vana Euroopa tõsta oma konkurentsivõimet. Paraku suretavad need kohati ulmelised plaanid välja suure osa Ida-Euroopa majandusest. Ja see puudutab ka Eestit, ehkki Eesti on olnud kliimapoliitikas eesrindlane. Ainus õiglane üleminek toimub siis, kui suudame tagada Eesti põlevkivitööstuse paralleelse toimimise aastani 2050.