Seks, ega see pole naljaasi

«Asjad, millest me ei räägi» põhineb 2013. aasta filmil «The Little Death» (stsenarist ja režissöör Josh Lawson), mis räägib suhte- ja seksisegadustest. Vanillikastmele omase vürtsikusastmega valgustatakse mõningaid elutoasõbralikumaid kõrvalekaldeid normatiivsest suguelust, näiteks jalafetiš või erutumine rollimängudest. Need teemad erutavad väikekodanlasi võrdse eduga nii siin kui maakera kuklapoolel, nii et retsept on lollikindel.