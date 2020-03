Valitud kaebusi piiratud teovõimega jumalale

Tellijale

Psühholoogi (Harriet Toompere) vastuvõtule saabub salapärane patsient (Ain Lutsepp), kes ei soovi oma isikut paljastada ning peidab end initsiaali J. taha. Peagi selgub, et J. on sügavas depressioonis jumal, kes soovib oma ameti maha panna.

Sellises võrdluses on Anat Govi näidendis jumalat kehastav vanapapi haruldaselt traditsiooniline ja ehk isegi natuke igav valik. Korduvalt tuleb mõte, et näiteks kreeka või india jumalaid või isegi Kalevipoega üle kuulates saaks lustakama tulemuse. Kuigi «Oh jumal» on määratletud komöödiana, on autori valikutest näha, et tal on siin kindlad eesmärgid.