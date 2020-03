KOHALIK VAADE. Kreeka valmistub Türgi provokatsioonideks

Tellijale

Relva- ja politseijõudude tugevdamine Kreeka ja Türgi maismaapiiril on töötanud nagu seina ehitamine, kuna neil päevil saab riiki sisenenud migrante ja põgenikke veel kokku lugeda kümnete kaupa. Ehkki olukord mõlemal pool Évrose jõge on väga inetu, on see siiski küllaltki stabiilne.