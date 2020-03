Tellijale

Maailmas möllav koroonaviirus on spordimaastikul tekitanud palju segadust. Naiste MK-etapp juba tõsteti aasta alguses Hiinast Chengdust Taškenti, kuid Eesti Vehklemisliidu peasekretäri Heino Märksi sõnul on ka võistluse Usbekistani pealinnas toimumine sattunud löögi alla. Vehklemiskuluaarides sahistatakse mitmesuguseid stsenaariume, millest üks on võistluse ärajäämine. See oleks eestlannadele sobivaim!