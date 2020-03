Tundeline teekond Euroopasse

Tellijale

Nende ülestunnistuste kiuste on Kaplinskist kujunenud üks Eesti aktiivsemalt reisivaid kirjanikke ja parimaid reisikirjanikke. Soovi korral võib tema sündi reisikirjanikuks üsna täpselt dateerida, nimelt 1991. aastaga, mil luuletaja põgenes oma esimese juubeli eest Ateenasse ja Kreetale ning kirjutas sellest aasta jooksul oma esimese pikema reisiraamatu, siiani ületamatu „Teekonna Ayia Triadasse“. (Aga tagantjärele tundub, et reisikirjaniku sündi ennustas ka juba 1989. aastal ilmunud proosapoeem „Jää ja kanarbik. Migrandi märkmeid“.) Kreeta-reisikirjas pakub Kaplinski ühtlasi välja ühe võimaliku seletuse oma paradoksaalsele reisikirele: „Meis kõigis on turist; turist, kes hulgub ja eksleb mööda maailma nagu Ahasveerus, otsides Midagi Muud“ („Teekond Ayia Triadasse“, 1993, lk 28).