Kahe maailma vahel olek

„Rose on kadunud“ on lugu viiekümnendates eluaastates soome-indiaani verd Lempist, kes kutsutakse oma lapsepõlvekodu reservaati, kui tema isa Ettut kahtlustatakse noore tüdruku kadumises. Ühe telefonikõnega on Lempi tagasi valusates lapsepõlvemälestustes. Naine otsustab siiski tagasi koju pöörduda, et oma haigele, mälukaotuse all kannatavale isale toeks olla ja tema viimaste mälupiltide abiga oma ema kadumisse 45 aastat tagasi selgust tuua.