Tellijale

Sotsiaalminister Tanel Kiige (Keskerakond) sõnul ei ole tegu lauskeeluga, kuid ministeeriumid peavad vaatama üle lähetuste vajalikkuse ja kaaluma võimalust need edasi lükata. «Vaadates haiguse levikut Euroopas, võib paratamatult eeldada, et potentsiaalne oht liidu riikides nakkus saada on ajas kasvav,» selgitas ta.