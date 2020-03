Kas tõde pole endiselt olemas?

Tellijale

Pomerantsevi eelmine raamat, 2015. aastal ilmunud „Tõde ei ole olemas ja kõik on võimalik. Seiklused tänapäeva Venemaal“ oli kaasahaarav tulevärk Vene poliitikast ja glamuurist, sponsoreid otsivatest kompleksivabadest tütarlastest, Maailmaroosi-nimelisest sektist, mis viis psühhodraamat kasutades inimesi enesetapuni, dedovštšina all kannatavatest poistest, kes ei süüdistanud enda kiusamises valgeid, kes seda tegid, vaid sõjaväes väidetavalt võimul olnud tšurkasid, kadunud Berezovskist ja veel paljust muust.

2019. aastal inglise keeles avaldatud ja eesti keelde tõlgitud raamatus „See ei ole propaganda. Seiklused reaalsusevastases sõjas“ käsitletakse trollide linnu, segaduses demokraatiat, kõige imetabasemat infovälksõda (Ukrainas), pehmeid fakte, hüpikinimesi ja seda, et tulevik algab nüüd. Raamat põhineb varem ilmunud artiklitel ja on läbi põimitud Pomerantsevi vanemate looga, keda kiusati NSVLis taga ja kes 1970ndate lõpus koos äsja sündinud Peteriga emigreerusid. Ta kasvas üles Inglismaal, olemata õige inglane või venelane, tänu millele saab ta hästi aru sellest, et inimesel ei tarvitse olla kindlat identiteeti.