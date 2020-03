«Ta lubas muutuda, ent vägivald naasis...»

Lähisuhtevägivald peidab end tihti peene armastuse maski taha. Nõnda langevad selle ohvriks Eestis igal aastal tuhanded naised. 2019. aastal registreeriti politseis üle 4000 perevägivallajuhtumi, kuid see on vaid jäämäe veepealne tipp, sest ligi pooled juhtumid ei jõua kunagi politseisse. Postimehele rääkisid oma loo kaks naist, kelle lood seni peidus on olnud.