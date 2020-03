„Mäepealse lood“ – kellele ja milleks?

Tellijale

Raamatu keskmesse on autor asetanud Mäepealse talu. Siin tegutseb vahva ja ühtehoidev pere, kuhu kuuluvad mullateadlasest isa Paul, pedagoogist ema, keda Mäepealse Manniks kutsutakse, ning kaks last. Kolmveerandkaheksane särtsakas Ella on hiljuti kooliteed alustanud, pooleneljane Aleksander käib veel lasteaias. Tema suurim väljakutse on r-tähe õppimine.

On ilmselge, et raamatul on tugevaid autobiograafilisi sugemeid. Nõnda julgelt kumab jutustusest läbi imetlus laste põnevate ütluste, kastist-välja-lahenduste leidmise ja vempude-vigurite viskamise üle. On vägagi mõistetav, miks lapsevanemaks saanuna end inspireerituna tuntakse. On ju sündinud väike ime, kelle iga liigutus, pilk ja tegu tundub ääretult vahva.