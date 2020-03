Brasiiliat raevukalt rünnanud paduvihmade, nendest tingitud üleujutuste ja maalihete tõttu on viimastel päevadel São Paulo ja Rio de Janeiro osariigi rannikualadel elu kaotanud vähemalt 29 inimest, veel 25 on teadmata kadunud ning kodust on pidanud põgenema üle 5000 inimese. Päästjad teevad koos kohalike elanikega jõupingutusi, et kadunuks jäänuid rusude ja muda alt üles leida.