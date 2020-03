Tellijale

«Sündisin Ungaris, aga üles kasvasin Rootsis, kus omandasin ka hariduse. Rootsi keel on mu esimene keel ja elasin seal 25 aastat. Vanemad on mul kreeklased, kes kolisid Rootsi sisserändajatena,» sõnab Kalmazidis. Väga kireva karjääriga treener soovib Saaremaal igast võrkpallurist välja pigistada maksimumi ning seni saab tema tööd ainult kiita. Samas pole kõik ainult rõõmsates toonides - ta toob välja probleeme, mis on talle kohalikus volles silma hakanud.