Berit Nuka: õigus olla tõrjutud

Teise maailmasõja eel ja ajal põrkasid natsirežiimi eest põgenenud juudid kõikjal vastu suletud uksi. Maailm vaatas tegevusetult pealt. Selle ilmekas näide on 32 riigi esindajate kohtumine Prantsusmaal Évianis 1938. aastal, kus tõdeti, et olukord on tõsine, kuid keegi peale Dominikaani Vabariigi ja Costa Rica polnud valmis põgenikke võõrustama. Kuigi 1948. aastal võeti just selliste situatsioonide kordumise vältimiseks vastu ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, mille kohaselt on igaühel tagakiusamise korral õigus taotleda ja saada varjupaika, siis praegune meeleolu maailmas näib üha enam meenutavat Éviani konverentsi aegset õhustikku.