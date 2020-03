Vladimir Juškin: Lukašenka ja Putini pokker

Tellijale

Kuid liidendamine oleks poliitiliselt ja sõjaliselt üsna riskantne, kui Valgevene peaks vastu hakkama. Ja just see on Lukašenkal ja suuremal osal rahvast kavas. Valgevene rahvusakadeemia sotsioloogiainstituudi viimase küsitluse põhjal toetas riigi liitumist Venemaaga kõigest 7,7 protsenti vastanutest. Moskval on aga asjaga kiire: laual on juba plaan luua 2022. aastaks Venemaa-Valgevene majanduskonföderatsioon ühtse maksusüsteemi ja tsiviilkoodeksiga, samuti ühtse nafta-, maagaasi- ja elektrituruga. Suur kokkulepe koosneb 31 punktist. Putini ja Lukašenka kõnelused kestavad sisuliselt vahet pidamata: 7. detsembril Sotšis, 20. detsembril Peterburis, ­7. veebruaril taas Sotšis. Tulemused ei ole küll eriti lootustandvad: seni on kooskõlastatud 24 tegevuskava. Kolmekümne esimese surus Lukašenka lihtsalt rusikas peopessa, sest see kõneleb riigiüleste võimuorganite, ühtse raha ja ühtse keskpanga loomisest. Niisiis, pokker kahele läheb aina edasi.