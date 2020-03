Tellijale

Täpsustuseks mainin, et see oli üks tolle ajastu reklaamiformaat.

Just. Aga üsna pea hakkasin juba reklaamfilme tegema ning mõne aja pärast pandi mind Mati Eliste kõrvale «Reklaamiklubi» kaassaatejuhiks. «Reklaamiklubi» võib vaadelda mitmeti. Nagu teisigi legende, mis muutuvad aja möödudes eriliselt imeliseks. Tõsi ju on, et kõik vaatasid seda saadet, sest seal olid Kärna Ärni, vana Baskin, rännumees Eri Klas ja muud popid asjad. Aga enamjaolt koosnes see saade siiski võrdlemisi võltsi naeratuse saatel aetud jurast. Räägiti mingisugustest uutest vuplitest ja kõiksugu muust toodangust, mida sa üldjuhul mitte kunagi poes ei näinud. Ja selle jutu vahele pakuti meelelahutust. Minu osa oligi meelelahutuse pool. Kutsusin saatesse tolleaegseid poppe laulustaare ja bände ning tegin nendega intervjuusid.