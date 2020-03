Tummine tükike Jaapanit: esimesed yakitori-vardad Eestis

Tellijale

Üks Eesti hinnatumaid kokki Roman Zaštšerinski tunnistas mõne aasta eest Arteris, et sõidab mõnikord Tallinnast Viljandisse üksnes selle pärast, et Fellini kohvikus süüa. Sealse noore köögipealiku, toidumessil 2013. aasta noorkoka tiitli võitnud Margo Paluoja põnev kokakäekiri vaimustas teda sedavõrd, et mitu menurestorani üles töötanud mees ei pidanud paljuks mõnel vabal õhtul kolmesaja kilomeetri pikkust edasi-tagasi sõitu ette võtta.