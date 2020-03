Tellijale

Iga asi moes pole tegelikult tähtis. Igal hooajal on mõni staar ja kümned hilbud, millel pole suuremat tähendust kui seitsmendal tegelasel massistseeni viimases reas. Niisiis on ka kevadine moejutt lühike – kui sul on õige mantel, on peamine olemas.