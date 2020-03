Reis riiki, millest keegi midagi ei tea

Tellijale

Kas te teate midagi sellisest riigist nagu Djibouti? Kui ei, siis pole selles tegelikult midagi üllatavat. See on riik Aafrika Sarve piirkonnas, mis viimastel aastatel on stabiilselt olnud maailma vähim külastatud riikide esikümnes. Keskmiselt käib seal aastas 55 000 välismaalast, mida on vähem kui isegi Afganistani külastajaid, kuigi muidugi ei ole see võrdlus päris aus, sest Djibouti on üsna väike riik, pindala poolest umbes kaks korda väiksem kui Eesti.

Sellise statistika üheks põhjuseks võivad olla Djibouti naaberriigid: põhjas asub Eritrea, mis on saanud range ja kinnise poliitilise režiimi tõttu hüüdnimeks Aafrika Põhja-Korea, kirdes Bab al-Mandabi väinaga eraldatud Jeemen, mis on 2015. aastast verise kodusõja küüsis, ja lõunas nüüdisaegsete piraatide riigina tuntud Somaalia. Karmidest naabritest hoolimata on Djibouti ise erakordselt ohutu riik, kuhu on ka üllatavalt lihtne pääseda. Kõik Euroopa Liidu ja ka paljude teiste riikide kodanikud saavad 30 dollarit maksva elektroonilise viisa taotleda vaid paari päevaga. Djiboutis võib aga igale poole vabalt sõita ja erinevalt paljudest teistest Aafrika riikidest ei ole seal kohustust maksta kohaliku giidi ega relvastatud turvamehe eest.

Mis puudutab riigi kohta külastatavuse edetabelis, siis võib öelda, et see on pigem suur eelis ja põhjus valida mõne tuntuma reisisihtkoha asemel just Djibouti.

Uus Dubai Aafrika Sarvel

Djibouti valitsus on juba ammu lubanud teha sellest riigist uue Dubai – ehitada kõrbest luksusliku kuurordi, mis ahvatleks turiste kogu maailmast. Praegu on sellest lubadusest täidetud aga ainult pool – Djibouti asub tõesti keset kõrbe.