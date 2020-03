Digikultuur. Andmestuv kultuuripärand

Tellijale

Kultuuripärandi andmed ei teki aga üksnes hoidlatesse kogunenud ainese digiteerimisel. Digikultuur on kõikjal meie ümber ja seda tekib iga klikiga üha juurde. Meie käitumismustrid ja osalus digiruumis loovad pidevalt andmeid, mida koguvad ja analüüsivad hoolega üleilmse haardega platvormid (Facebook, Google, Amazon jt), kes meie digikäitumist suunavad. Needki andmed on osa meie kultuuripärandist, mis aitab meie suhet tehnoloogiaga mõtestada. See puudutab meie online-suhtlusviise ja ostlemist, meie laikimisi ja jagamisi, meie Skype’i-kõnekoosolekuid, meediatarbimist, kommentaare ning paljut muud.

Praegu selliseid andmeid teadlikult ühtegi meie riigi digisalve ei jäädvustata. Jalajälg, mis meie digitaalsest elust mäluasutuste digihoidlatesse koguneb, on üpris staatiline. Meil on küll digitaalne säilituseksemplar, mis tagab, et viimastel aastatel ilmunud trükipärandit ja suuremat osa uuest filmipärandist enam eraldi digiteerida pole vaja. Meil on muuseumide kaasamis- ja kogumiskampaaniad ning kasvav digitaalse kunsti kogu. Rahvusarhiivi jõuavad ka riigi andmekogud ja asutuste digitaaldokumendid. Meil on ka veebi­arhiiv, mis talletab kord aastas kogu eesti veebiruumi. Sellestki kogumist kujunevad aja jooksul väärtuslikud toorandmed sisuanalüüsideks ja nutikate kultuurikrattide väljakoolitamiseks. Kuid selle kõige kaudu ei suuda me siiski jäädvustada oskusi ja tegevusi, mis on eri aegadel vajalikud olnud tehnoloogiaga toimetulemiseks.