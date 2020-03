Aja auk. Teismelise märg unenägu

Hetk aastast 1989. Beastie Boysi liikmed Adam Horovitz, keda tuntakse Ad-Rockina, Michael Diamond, hüüdnimega Mike D, ja Adam Yauch, kes esineb ka MCAnime all. FOTO: AP/Scanpix

Sel nädalal 33 aastat tagasi sättis ennast USA plaadimüügitabeli tipus mugavalt sisse Beastie Boysi debüütplaat „Licence to Ill“. Tegu oli üldse esimese esikohale jõudnud räpp-plaadiga, lisaks sai sellest veel plaadifirma Columbia kõige kiiremini müüv plaat. Tänaseks on seda müüdud üle 10 miljoni koopia ja müüakse vist edaspidigi, sest sellel plaadil tabati ära midagi olulist. Tabati ära midagi, mida üks noormees vanusegrupis 15–25 võiks oma elult tahta ehk naisi, õlut ja pidutseda. Ajakiri Rolling Stone nimetas „Licence to Illi“ 2013. aastal kõigi aegade parimaks debüütplaadiks.