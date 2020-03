Altkäemaks meie õigusruumis

Tellijale

Julgen siiski arvata, et rahulolematuse põhjused on pigem meie riiklikus elus laiemalt. Eesti ühiskonnas olid selle protsessi suhtes väga suured ootused. Need olid paraku ebarealistlikult suured.

Tegelikult tuleks seda kohtuprotsessi näha ja hinnata hoopis keskmist mõõtu imena. Seda kolmel põhjusel: esiteks, et see üldse algatati; teiseks, et kohtuprotsess toimus ja kulges esimeses kohtuastmes lõpuni; kolmandaks, et osalt saavutati siiski süüdimõistvad otsused. Mulle tundub see kõik imena ka seepärast, et niisugustel puhkudel tavaline põhjendus, mille järgi määravaks said süüdistuse ja uurimisega tegelenud inimeste töökus, energia, oskused – mis on kõik ju õige –, ei paista küllaldane. Ei saa ka väita, et tegemist oleks ühe ajastu – nimetaksin seda siinkohal nõukogude tüüpi korruptsiooni domineerimise ajastuks – lõpu algusega. Kaugel sellest.