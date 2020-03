Juurikas. Tants pika tüdrukuga

Tellijale

Vastavalt muusika tempole jagunesid tantsud kokku- ja lahkutantsudeks. Aeglaste tantsude ajal said tantsijad üksteist hellalt mudida, juhul kui partner väga ägedat vastupanu ei osutanud. Mõne eriti populaarse diskoloo ajal võtsid kiirema reaktsiooniga noormehed kabedamad neiud kähku tantsima. Pikatoimelised, kes kohmitsema jäid, pidid valima nende hulgast, kes üle jäid. Sageli lõppesid säärased jalakeerutused abiellu astumisega. Paar korda diskoõhtu jooksul kuulutas diskor välja naiste valiku, üpris harva juhtus sedasi, et valiti sind.

Siiski alati leidus lõpuks üks vapper mees, kes võttis ette raske teekonna neidude poolele. Oh kui pikk tundus see minek, just nagu Admiral Berllingshauseni ekspeditsioon Antarktikasse. Muusika mängis, kõik vahtisid sind, sina aga sammusid vapralt jäämägesid ja vastutuult trotsides neiu suunas, kellele olid silma peale pannud. Ja kui sa lõpuks kohale jõudsid, siis sa kummardasid neiu ees ja otse loomulikult said korvi.