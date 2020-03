Tellijale

«Palju aastaid oli naistel suure koormuse tõttu keelatud metroos rongijuhtidena töötada. Nüüd on see keeld tühistatud, sest töö on muutunud mugavamaks. Järgmisel aastal naasevad Moskva metroosse naisrongijuhid,» ütles Sobjanin eile ajakirjanikele pärast Moskva metroo õppe-tootmiskeskuse külastamist, kus juba praegu õpetatakse naisjuhte välja sõidusimulatsiooni abil.