Amet korraldab laevaliine saarterahva tagaselja

Kihnu vald on korduvalt teinud ettepaneku kaasata laevaliini hanke komisjoni väikesaarte esindajad, aga seda pole tehtud.

Maanteeamet saatis eelmisel nädalal kolmele laevandusettevõttele ettepaneku teha hinnapakkumised Kihnu, Vormsi, Sõru-Triigi ning Manilaiu laevaliinide käitamiseks järgmisel viiel aastal. Väikesaarte elanikud – kes soovivad, et suvel oleks sõidugraafik tihedam – on pahased, et konkursitingimused koostati kaugel kabinettides ja kohalike vajadusi isegi ei arutatud.