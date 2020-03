Eesti Kongressil tõusis fööniks tuhast

Tellijale

30 aastat tagasi Eesti Kongressi saadikuks valitud Jaak Jõerüüt ütles, et «mis oleks, kui» küsimused on halvad ja ta ei taha hakata oletama, milline oleks Eesti täna ilma 30 aastat tagasi aset leidnud sündmusteta.

«Poliitilisest loogikast lähtudes võib vastata, et Eesti Kongressita poleks me saanud oma riiki sellisena, nagu me saime. Me oleksime mingisuguses Moldova ja Transnistria segu staadiumis või milleski veel hullemas. Riigi kodanikkonna tõus fööniksina tuhast oli erakordselt oluline,» ütles Jõerüüt.