FISi ametnikud tahavad Holmenkolleni suusapühamut teotada

Küll on keerulisem mõista Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) mõtet puksida MK-karussellist välja Holmenkolleni legendaarne suusamaraton. Ja seda täielikult. Ometi võib nõndaviisi minna juba järgmisel aastal. Esialgse kava järgi on MK-sarja ainus(!) maraton kavas ka tuleval aastal, kuid kuna lõplikult kinnitatakse uue hooaja programm alles kevade lõpul FISi üldkogul, on võimalik plaane veel ümber mängida.