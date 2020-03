Jaanus Kriiski kolumn: head sportlikku naistepäeva!

Tellijale

Naine kui lapsevanem. Kindlasti kõige tähtsam vabatahtlik spordis. Mure, hool ja järjepidevus. Kas lapsel on puhtad riided, kas kõht on täis, kas on õpitud, kas tervis on korras ja ka kas mõtted on korras. Nii päevast päeva, nädalast nädalasse ja aastast aastasse, kuni tulevad lapselapsed ning kõik saab uue alguse järgmiste murede, hoole ja kannatliku järjepidevusega.