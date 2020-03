Tellijale

Peagi 33-aastaseks saav jalgrattur Tanel Kangert tegeleb tänavusel hooajal selle müüdi kummutamisega. Ta näitas edukalt, et ka neljandas kümnes on võimalik areneda, ning ütles, et aasta alguses näidatud korralikud tulemused tekitasid temas vau-efekti: «Kui olen paaril korral kevadel proovinud hea olla, pole see õnnestunud. Nüüd saan esimest korda öelda: vau, ma polegi nii kehv ega pea aprilli ootama, et end lõpuks liikuma saada.»