Juhtkiri: mida teha ja mida mitte teha

Tuleb muidugi rõhutada, et ükski haigestunutest ei ole nakkust saanud Eestis ja kümnest kaheksa tulid välismaalt koju tagasi sama lennuga.

Terviseamet töötabki praegu eeldusel, et suudab haiguse varase tuvastamise abil ära hoida selle leviku. Selleks tuleb leida haiged ja nendega lähikontaktis olnud inimesed ning nad isoleerida, et viirus ei hakkaks levima. Ühe päeva haigena koolis käinud õpilase puhul jääb samuti lootus, et ehk keegi tema koolikaaslastest nakkust ei saanud. Eks aeg annab arutust.