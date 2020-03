Marti Aavik: vesiniku-Eesti

Tellijale

Laias joones üldistades on tuulikute (või ka tuumajaamade) juures vesiniku tootmine sama, mis vilja sügisel aita panemine. Salvestamisel on alati hind, on kaod. Ometi, nii nagu me ei suuda lõikuspeol kogu vilja aasta peale ette ära süüa, ei lange (elektri)energia tootmise ja tarbimise tipphetked tingimata üks ühele kokku.