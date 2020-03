Lapsena oli mul üks mitte kuigi tagasihoidlik unistus. Mõtlesin vahel, et mis oleks, kui meie koduselt maalapilt leitaks naftat. Mis siis kõik saaks toimuma. Usun millegipärast, et sellises unistuses on midagi universaalset – kes siis ikka ei tahaks võimatut, selline on vist kord juba unistuse olemus, see ei saa olla päris. Kullast ma millegipärast ei unistanud.