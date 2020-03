Tellijale

Miks ma kirjutan taotlematult? Seda põhjusel, et kuigi laval etendatu on väga läbimõeldud, rõhutatakse etteaste vältel mitu korda, et publik ei keskenduks näitlejate sõnadele, vaid pigem kuulaks vallanduva hääle kõla. Oleme õppinud aga kõike lahti mõtestama ning nii algab heitlus endaga proovimaks mitte keskenduda võimalikele taga aetud tähendustele.