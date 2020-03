Finaalturniir toimub Pärnu ja Avo Keeleta

Väikene võimalus Pärnul vigade paranduseks siiski veel on, sest viimasena mängitakse tänavu välja Eesti meistritiitel. Mullu rändas too karikas just nimelt Pärnusse. Kas sama stsenaarium võiks korduda ka tänavu? «Peame tööd edasi tegema ja lootma, et tervises tagasilööke ei tule. Aga sel aastal on meie ülesanne kõvasti raskem. Saaremaa komplekteeritus on oluliselt parem kui eelmisel aastal. Nagu käimasolev hooaeg on näidanud, on meie tase olnud pigem kuskil keskel,» lõpetas Keel.