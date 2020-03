«Ametnikud ja poliitikud mängivad tikkudega»

Tellijale

Jagelemine käib muidugi paljuräägitud 5G-võrgu ümber. Lihtsustatult öeldes on see uue põlvkonna telefoni- ja andmesidevõrk, mis võimaldab inimestel ja masinatel tunduvalt kiiremini ning hõlpsamalt andmeid vahetada. Kas see muudab meie elu tundmatuseni või on see lihtsalt üks G teiste hulgas, näitab aeg.