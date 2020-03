Ansip: tuleb taastada Eesti hea maine

Ansip rääkis, et ehkki me ei suuda tulevikku ette näha, teame kõik, et järgmised 30–40 aastat keerlevad ümber digiteerimise ja kliimaeesmärkide.

«Maailma tippude tipud on tegelenud personaalandmete töötlemisega. Selles osas tuleb tunnistada, et Euroopa on USAst selgelt maha jäänud, ent uus võidujooks tuleb tööstusandmete pärast. Seal on Euroopal päris head võimalused,» ütles ta.

Terav Turutaju

Personaalandmete töötlemisest rääkides tõi Ansip näiteks Facebooki ja Google’i, mis pole tema sõnul insener-tehnilises mõttes raketiteadus, pigem väga õigesti turusituatsiooni tabades oma edu saavutanud ettevõtted. «Nii need globaalsed teenusepakkujad ka lendu läksid ja kuna Euroopas ei saadud aru, milline on tulevik, siis jäimegi maha,» ütles ta.