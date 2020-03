Embrich tõestas, et teda on vara maha kanda

Irina Embrich võib käia 40. eluaastat ja asuda maailma edetabelis 52. kohal, kuid need on kõigest arvud passis ja tabelis. Eesti viimase paarikümne aasta teenekaim naisvehkleja tõestas Budapesti GP-l võidetud kolmanda kohaga, et teda on vara maha kanda.