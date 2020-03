Saudi kroonprints kõrvaldas viimased rivaalid

Tellijale

Vahistatute seas on kuninga noorem vend prints Ahmed bin Abdelaziz, kuninga vennapoeg ja riigi endine vastuluure­juht prints Mohammed bin Nayef ning viimase poolvend Nawaf bin Nayef.

Kuningakoja siseasjadega kursis olev allikas väitis uudiste­agentuurile AP, et vahistamised tingis meeste pikemat aega kestnud provokatiivne käitumine.

Allika väitel sooviti vahistamistega saata kõigile kuningakoja rahulolematutele liikmetele sõnum, et nad lõpetaksid tõrkumise, sest kui vahi alla satub juba prints Ahmed, võib igaühte tabada sama saatus. Just prints Ahmedi poole vaatasid need kuningakoja liikmed, kes pole viimastel aastatel olnud rahul kroonprints Mohammed bin Salmani kasvava mõjuga.