Viljandis lookleva, aukudest kubiseva ja vihmasel ajal veeküllase Itaalia tänava elanikud on sügavalt tüdinenud viisakast kirjavahetusest linnaisadega, sest olukord ei näi paranevat. Eilsel aktsioonil osalejate sõnul on linnavõim oma mittemidagitegemisega suutnud ellu viia kõigi elanike soov­unelma: esimene spaa on avatud!