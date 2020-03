Kadri Kuulpak: viinast ja vabadusest

Loomalikud vaatepildid saavad teoks, sest klubidel puudub vastutus. See ei ole aga igal pool nii. Põhjamaades levib praktika, kus klubi vastutab selle eest, et kliendid koju jõuaksid. Kui vaja, kirjutab klubi ka taksoarve enda kulule. Siinmail kuuleme aga aeg-ajalt peolt koju jalutanuist, kes koju ei jõuagi. Koju jalutamistest, mida saaks ära hoida.

Kuulsin hiljaaegu, et Hollandis Rotterdamis leiab klubide juurest müraandurid. Kui müra ületab kriitilise piiri, sekkuvad linnavahid, kes Eestis oleksid sisuliselt abipolitseinikud. Päästetöötajad tiirutavad vanalinnas ringi nagunii, kuid politseinikke ainult müraga rakkes hoida oleks vale. Korrapidajad tuleks leida omavalitsusel.

Lugesin pealinna piirangumääruse otsust puudutavat seisukohta, mis ütles, et mida rohkem keelde ja regulatsioone, seda vähem vabadust. Loogiline, kas pole? Ent alkohol kui mõnuaine ei ole minu jaoks vabaduse võrdkuju. Usun, et kirjutanu pidas silmas vabadust otsustada ka selle üle, et kell viis hommikul enam järgmist shot’i ei joo.