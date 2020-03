Kaire Jakobson: Eesti on muutumas kloostriks

Eesti on muutumas üleriigiliseks kloostriks – ülereguleeritud ja jäik. Aga pinna all on käärimas, otseses mõttes, käsitööjookide tootmine, nagu ka kloostrites omal ajal. Ja nagu kloostri külastamine on seotud ligipääsuga millelegi salajasele, nii võimaldab ka siidritalude, veinimajade ja viinaköökide külastamine näha või kuulda midagi, mis puudutab kas salajast retsepti või infot, millised viinamarjad meie laiuskraadidel üldse vastu peavad.