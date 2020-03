Põhiseaduse riive

Tellijale

Kõige üldisemalt kõnest – presidendilt said sugeda pea kõik. Kes teenitult, kes teenimatult. Teenimatult sai pihta ka meie sajandivanuseks saanud kirjanduskorüfee Tammsaare. No miks ta ei võinud oma tegelaskujud Andrese ja Pearu kirjutada rohkem mustvalgeteks karakteriteks. Sest, nagu kommentaatorid on selgeks teinud, oli Andres põhiliselt ikka hea, aga natuke paha ka. Pearu jällegi oli peamiselt paha, aga veidike ikkagi ka hea. Loomulikult tekitab selline peataolek segadust.