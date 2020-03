Mihkel Kunnus: uue toimetaja tere

Tellijale

Niisiis, kuigi praegu on kombeks nõrkemiseni jutlustada loovusest, teeb inimese liigina nii eriliseks tema erakordne õpetamis- ja õppimisvõime. Tõelist loovust esineb haruharva mõnel üksikul isendil, aga kui midagi on leiutatud, hakkavad liigikaaslased seda erakordselt tõhusalt matkima. Võtke või jalgratta leiutamine ehk miski, mida kõnekäänd omapäi korrata ei soovita. Tegu on võrratu leiutisega, imelihtsa seadeldisega, mis võimaldab lisaenergiaallikat kasutamata hüppeliselt suurendada inimese liikumiskiirust ja -ulatust. Ometi on see väga hiline leiutis. Jalgratas enam-vähem praegusel kujul loodi 19. sajandi lõpul. See on hilisem kui sisepõlemis-, elektri- või aurumootor. Rongid ja laevad on sellest vanemad. Ometi on see imelihtne: korra näinuna on seda võimalik õige lihtsalt järele teha, matkida. Ja matkimine on üks olulisemaid õppimisviise.