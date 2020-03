Mihkel Kunnus: elukestev õpe kui arengupeetus

Tellijale

Õppimise efektiivsuse mitmekordistamise idee võimaldab aga osutada huvitavale intriigile inimese bioloogilises olemuses, täpsemalt ühele olulisele kujunemismehhanismile, nimelt neoteeniale. Homo sapiens on neoteeniline liik. Mis on neoteenia? Mart Viikmaa akadeemilises sõnastuses: «Neoteenia tähendab somaatilise arengu pidurdust, vormimuutuste ja kasvusuhete sellist aeglustumist, mis põhjustab täiskasvanud organismi sarnasuse fülogeneetiliste eellaste juveniilvormidega. Neoteenilise organismi ontogeneetiline areng on venitatud, tema postnataalses arengus jätkuvad eellase lootele iseloomulikud vormikujunduse ja kasvukiiruste suhted; ta säilitab ka suguküpsuse staadiumis (mis saabub tavaliselt suhteliselt hilja) eellase lootelisele või neonataalsele arengujärgule omaseid struktuure, proportsioone ja funktsioone.»

Maakeeles kõlaks see siis umbes nõnda: inimene on lapsik loom, kuna on oma eellase noorukiea arenguetapi venitanud terve elu pikkuseks. Inimese erakordne kog­nitiivne võimekus tuleb sellest, et kui «normaalsed loomad» arenevad õppimisvõimest – noorloomale iseloomulikust arenguetapist – välja, siis inimene eriti ei arene.